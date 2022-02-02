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Американская чемпионка мира назвала двух любимых российских фигуристок

Американская чемпионка мира назвала двух любимых российских фигуристок
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Чемпионка мира 2019 года в командных соревнованиях фигуристов, американка Мэрайя Белл назвала двух любимых российских фигуристок. Белл выделила олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании Алину Загитову и чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву.

«Со всеми, с кем я встречалась, было приятно соревноваться. Я их очень уважаю как людей и как спортсменов. Очень люблю Алину Загитову, мы выступали вместе на шоу, и она очень милая. Я большая фанатка Туктамышевой, мы все друзья и отлично ладим, болтаем иногда. После чемпионата США меня поздравили Елизавета и Софья Самодурова», — приводит слова Белл «Спорт-экспресс».

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