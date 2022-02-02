Камила Валиева выполнила три четверных прыжка на официальной тренировке в Пекине
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Российская фигуристка Камила Валиева провела первую официальную тренировку перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай). Она начала прогон произвольной программы с четверного сальхова и выполнила его чисто.
Тройной аксель также был выполнен чисто, однако Камила вылетела не очень удачно, но сумела спасти прыжок. Тройной риттбергер, четверной тулуп + тройной тулуп были сделаны без ошибок. Четверной тулуп — с помаркой на выезде. Чисто были выполнены тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной тулуп, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Командные соревнования на Олимпиаде в Пекине стартуют 4 февраля.
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