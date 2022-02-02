«Давно следовало научиться». Елена Вайцеховская рассказала, чего не хватает Трусовой

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала об ожиданиях от выступления фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.
«Незадолго до отъезда разговаривала о Саше Трусовой с известным в фигурном катании человеком. Говорю о том, что Саше вынь и положь её пять четверных, остальное неважно.
И тут же получаю встречный вопрос: «У меня как у тренера возникает в этих случаях вопрос: что именно Трусова пытается таким образом натренировать? Над чем она работает? Какая цель при этом преследуется? У кого-то есть ответ на эти вопросы? Нет. И получается, что никакой цели Саша не ставит перед собой в принципе. Человеку по кайфу прыгать — он прыгает…»
Сейчас злободневный вопрос звучит похоже: какую цель Трусова преследует на Олимпийских играх? Бороться за победу? Прыгнуть пять четверных? Попасть в состав командного турнира? Первая тренировка ей не удалась, хотя Саша старалась. Упала с сальхова и лутца в прогоне программы, прыгнула бабочку вместо тулупа. Вариант уменьшить количество прыжков, думаю, рассматриваться не будет в принципе: Саша не умеет катать программу с меньшим количеством прыжков и сама в этом признавалась. Хотя, если преследовать в спорте серьёзные медальные цели, этому давно следовало бы научиться.
Не удивлюсь, кстати, что выбор на «командник» (если выбирающие будут судить по сегодняшней тренировке в том числе) сложится не в её пользу. Щербакова выглядит лучше, чем была на чемпионате Европы, и совершенно очевидно набирает кондиции», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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