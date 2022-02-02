Стали известны призовые Валиевой, Щербаковой и Трусовой за выступления в сезоне-2021/2022
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Стало известно, сколько заработали российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова за выступления в текущем сезоне-2021/2022. Об этом сообщает Metaratings.
По подсчётам издания, Валиева за победы на этапах Гран-при, чемпионате Европы и выигранный Finlandia Trophy получила $ 61,3 тыс. (примерно 4,7 млн рублей). На данный момент это лучший результат в мире.
На счету Анны Щербаковой $ 52 тыс. (примерно 4 млн рублей), у Александры Трусовой — $ 29 тыс. (примерно 2,2 млн рублей).
В настоящее время Валиева, Щербакова и Трусова готовятся к выступлению на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
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