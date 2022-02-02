Анна Щербакова опубликовала пост после первой тренировки на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании, россиянка Анна Щербакова опубликовала свежий пост в «сториз» своего «инстаграма». Сегодня, 2 февраля, Щербакова провела первую тренировку в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Первая тренировка позади. Главная арена — супер», — написала она, прикрепив текст к фото. На снимке, помимо Щербаковой, присутствуют другие российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова, а также заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и тренер по прыжкам Сергей Дудаков.
Фото: «инстаграм» анны щербаковой
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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