Алексей Ягудин высказался о тренировке Валиевой, Щербаковой и Трусовой в Пекине

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил первую официальную тренировку российских фигуристок Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в Пекине.

«Если честно, надоело снимать россыпь четверных элементов, прыжков, элементов ультра-си в исполнении Камилы Валиевой, Ани Щербаковой и Саши Трусовой. Девчонки наши в прекрасной форме находятся. Самое главное теперь уже — дождаться «командника» и личного первенства. Самое главное — справиться с нервами», — сказал Ягудин на видео, опубликованном в его «инстаграме».

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине стартует 4 февраля.

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