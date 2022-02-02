Алексей Ягудин высказался о тренировке Валиевой, Щербаковой и Трусовой в Пекине
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил первую официальную тренировку российских фигуристок Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в Пекине.
«Если честно, надоело снимать россыпь четверных элементов, прыжков, элементов ультра-си в исполнении Камилы Валиевой, Ани Щербаковой и Саши Трусовой. Девчонки наши в прекрасной форме находятся. Самое главное теперь уже — дождаться «командника» и личного первенства. Самое главное — справиться с нервами», — сказал Ягудин на видео, опубликованном в его «инстаграме».
Командный турнир на Олимпиаде в Пекине стартует 4 февраля.
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