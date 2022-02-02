Алексей Ягудин назвал фаворита командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказал мнение, что сборная России является фаворитом командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Понятное дело, что мы фавориты командника, но хочется понять, кто будет выступать, где будут происходить смены. Мы основные фавориты, но и четыре года назад мы тоже были не позади, а оказались на втором месте. Не будем ворошить прошлое, говорить, что и как… Опять же, лёд скользкий», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

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