Алексей Ягудин назвал фаворита командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказал мнение, что сборная России является фаворитом командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Понятное дело, что мы фавориты командника, но хочется понять, кто будет выступать, где будут происходить смены. Мы основные фавориты, но и четыре года назад мы тоже были не позади, а оказались на втором месте. Не будем ворошить прошлое, говорить, что и как… Опять же, лёд скользкий», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
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