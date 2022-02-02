«Чуть не расплакался». Хореограф Тутберидзе рассказал о встрече с Дарьей Усачёвой

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, признался, что был очень рад возвращению к тренировкам Дарьи Усачёвой. Спортсменка восстановилась после травмы ноги, полученной на раскатке непосредственно перед выступлением на Гран-при Японии.
«Вчера на уроке появилась наша девочка голубых кровей, не знаю почему, но Даша ассоциируется у меня с девочкой-гимназисткой царских времён. Она вошла, все кинулись обниматься, светится как ёлка новогодняя, улыбается, мы обнялись, как папа с дочкой, чуть, блин, не расплакался, переживал за её душевное состояние, но девчонка не сломалась и готова идти в бой. Дашка, я очень рад, с возвращением», — написал Железняков в своём «инстаграме».
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