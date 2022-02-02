Алексей Ягудин разобрал прокаты Валиевой, Щербаковой и Трусовой на тренировке ОИ-2022

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился впечатлениями от первой тренировки российских фигуристок Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой перед Олимпиадой-2022 в Пекине (Китай).

«Валиева – всё то же самое, прекрасна и хороша. Щербакова, на мой взгляд, улучшила форму – причём не на чуть-чуть, а прилично. Два раза четверной флип сделала, причём очень легко, в прокате – четверной лутц. Да, каждая из них совершала ошибки, но у Щербаковой видна разница между чемпионатом России и Европы и тем, что есть сейчас.

У Трусовой – всё как обычно. Она умеет делать все четверные, и её задача – просто уметь их собирать. В остальном все ошибаются и все срывают. Мне кажется, Саше нужно понять, чего она больше хочет: либо выигрывать, либо пытаться исполнить пять четверных. Совместить не вариант? Можно. Но это, скорее, бонус», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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