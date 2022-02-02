Алексей Ягудин: для меня медали командного турнира ОИ нивелируют значимость личного

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказал мнение, что личные турниры на Олимпийских играх стали не такими значимыми с появлением командного соревнования.

«Лично для меня медали командного турнира нивелируют значимость личного турнира. Когда ты становишься олимпийским чемпионом командника, а в личном первенстве оказываешься вне тройки. Всё равно формат интересный…

Я считаю, нивелируется значимость медали любого достоинства в личном. Выиграть за счёт других в команде и выиграть лично самому – это две разные вещи. Но этот формат уже не раз проводится, конечно, не надо его убирать. Тем более у нас есть возможность [выиграть].

Для меня личная – самая важная медаль. К примеру, Боброва и Соловьёв. В команднике они золотые медалисты, а в личном не попали в тройку. Нам, людям прошлой эпохи, когда был только личный турнир, ты – вот там. А когда ты не очень и в личном у тебя нет возможности, в команднике благодаря девочкам, хорошим парам ты можешь попасть на пьедестал», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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