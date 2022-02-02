Хореографа Тутберидзе спросили о состоянии Даниила Глейхенгауза, он ответил

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, ответил на вопрос подписчицы о состоянии тренера Даниила Глейхенгауза, который пока не прибыл на Олимпийские игры в Пекин. Ранее появилась информация, что Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган не прилетели в Пекин вместе со сборной России по фигурному катанию, поскольку сдали положительные тесты на коронавирус.

Железнякова в «Инстаграме» спросили: «Ещё узнать бы, что с Даниилом Марковичем, переживаем за него». Алексей ответил: «Всё хорошо».

Командные соревнования на Олимпиаде в Пекине начнутся 4 февраля.

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