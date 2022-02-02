«Эй, подожди! Отдай!» Евгения Медведева чуть не осталась без еды из-за китайского робота

Официальный посол сборной России Евгения Медведева неудачно познакомилась с аппаратом обслуживания на Олимпийских играх в Пекине. Робот-доставщик еды в буквальном смысле укатил от неё, отдав спортсменке лишь часть заказа.

Видео неудачной попытки получения заказа и последующей погони было опубликовано в её аккаунте «Инстаграма».

Как известно, гостям Олимпиады еду привозят именно роботы, один из которых и доставил пищу Медведевой. Спортсменка забрала тарелку с супом, а потом нажала на кнопку на приборной панели устройства. Робот закрыл дверцы и уехал от Медведевой, так и не выдав ей часть заказа с первого раза.

«Эй, подожди! Отдай!» — обратилась к аппарату российская спортсменка и после некоторых манипуляций смогла получить заказанный ей ужин полностью.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.