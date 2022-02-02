Дарья Усачёва отреагировала на слова хореографа Этери Тутберидзе о ней

Российская фигуристка Дарья Усачёва прокомментировала пост Алексея Железнякова, хореографа группы Этери Тутберидзе, о ней. Он рассказал, что спортсменка пришла на тренировку и их встреча получилась очень эмоциональной.
Железняков, в частности, написал: «Мы обнялись как папа с дочкой, чуть, блин, не расплакался, переживал за её душевное состояние, но девчонка не сломалась и готова идти в бой. Дашка, я очень рад, с возвращением».
Усачёва в комментарии написала «Спасибо» и добавила эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Алексея Железнякова
Дарья получила травму на раскатке перед выступлением в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при в Японии. Со льда её унесли на руках.
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