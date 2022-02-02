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Этери Тутберидзе: пожелайте нам отрицательных тестов и положительных результатов

Этери Тутберидзе: пожелайте нам отрицательных тестов и положительных результатов
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала новый пост в «сториз» своего «инстаграма». В настоящее время Тутберидзе находится в Пекине (Китай), где пройдут зимние Олимпийские игры.

«Пожелайте нам отрицательных тестов и положительных результатов», — написала Тутберидзе.

Фото: «инстаграм» этери тутберидзе

Напомним, от России в женском одиночном катании на Олимпиаде выступят сразу три фигуристки, занимающиеся под руководством Тутберидзе. Это Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Также на Играх выступит 19-летняя Диана Дэвис, дочь Тутберидзе. Она выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным.

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