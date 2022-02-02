Евгений Платов: я остался в восторге от Камилы Валиевой. Степанову и Букина не узнал

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Евгений Платов поделился впечатлениями от прошедшего в Таллине чемпионата Европы.

«С большим удовольствием смотрел чемпионат Европы. Остался в восторге от Камилы Валиевой, от того, как прибавили Саша Степанова с Ваней Букиным. Я их не узнал, честно. Очень хорошие программы, мягкое катание. На мой взгляд, по уровню мастерства ребята в этом сезоне вплотную приблизились к Синициной и Кацалапову.

Правда, не знаю, что произошло с партнёром. Слышал, что у него травма была, что он много не катался. Наверное, это сказалось на выступлении ребят в Таллине — они там немножко подшатывались. Но, в принципе, считаю, что Никита — спортсмен высочайшего таланта. Думаю, в Пекине они с Викой составят французам реальную конкуренцию», — цитирует Платова «RT на русском».

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