Двукратный чемпион ОИ: Валиевой рано катать «Болеро». Нельзя просто носиться по льду

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Евгений Платов поделился мнением о российской фигуристке Камиле Валиевой и оценил её произвольную программу.
«Мне понравилась Камила Валиева — это что-то уникальное. Особенно короткая программа в исполнении этой девочки. «Болеро»? Короткая программа мне понравилась больше. Всё-таки, до «Болеро» фигуристу нужно дорасти, катать его в 15 лет девочке рановато. Та же Каролина Костнер брала «Болеро», уже будучи взрослой.
Валиева показывает в своём катании абсолютно зрелые эмоции, но «Болеро», на мой взгляд, нужно исполнять более спокойно. Нельзя просто носиться по льду, надо завораживать публику и отнюдь не одними прыжками. Но талант в этой девочке, конечно, сумасшедший. Думаю, Камила будет выигрывать эти Олимпийские игры», — приводит слова Платова «RT на русском».
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