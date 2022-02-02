Медведева высказалась о конкуренции между Валиевой, Щербаковой и Трусовой

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась о конкуренции в российском женском одиночном катании.

«Большую часть моей карьеры было так. На чемпионат мира 2016 года едут три девочки: я, Аня Погорилая и Лена Радионова. И мы на все соревнования едем втроём. И пьедестал всё время так и складывался: я, Аня, Лена или я, Лена, Аня. Мы одинаково соревновались, и дебатов было намного меньше, потому что страна болела за нас троих. Сейчас же фанаты начали разделяться: за Аню, за Камилу, за Сашу… А девочки на самом деле просто выходят и работают. И я надеюсь, что их никак это не касается и их нельзя сбить этим информационным потоком», — сказала Медведева в интервью каналу «Больше спорта» на YouTube.

На Олимпийских играх в Пекине сборную России в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.