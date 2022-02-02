Кто из одиночниц должен представлять Россию на командном турнире вместе с Валиевой?

Командный турнир фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стартует рано утром по московскому времени в пятницу, 4 февраля. Однако до сих пор неизвестно, кто из российских спортсменов представит сборную даже в короткой программе. На тренировку командного турнира сегодня, 2 февраля, российские одиночники (как мужчины, так и женщины) не вышли.

Несложно предположить, что одна из главных фавориток Олимпиады, действующая чемпионка Европы и России Камила Валиева должна выступить хотя бы в одной программе. Но кто её заменит во второй – Анна Щербакова или Александра Трусова?

4 февраля короткие программы на командном турнире покажут мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары. Женщины вступят в борьбу 6 февраля, тогда же мужчины выступят с произвольными программами. Завершатся соревнования 7 февраля.