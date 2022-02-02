Степанова и Букин не выступят в командном турнире на Олимпиаде-2022

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин не выступит в командном турнире Олимпийских игр – 2022, сообщает «Матч ТВ». Это стало известно после того, как спортсмены, не принимавшие участия в предолимпийском сборе национальной команды в Красноярске, сегодня, 2 февраля, не вылетели в Пекин чартером из Москвы.
Это был последний доступный прямой перелёт из Москвы в Китай. Теперь фигуристы смогут улететь в столицу Игр только через Красноярск. Ближайшие вылеты запланированы на 6 и 7 февраля.
Командный турнир стартует в пятницу, 4 февраля. Соревнования танцевальных дуэтов пройдут 12 и 14 февраля. В танцах от России на Играх также заявлены Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Все остальные фигуристы сборной России прибыли в Китай 1 февраля.
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- 2 февраля 2022
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