«Я делала всё в кайф». Евгения Медведева — о своих победах и рекордах

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, когда фигурное катание перестало приносить ей кайф, став просто работой.

«Я поняла, что фигурное катание – моя работа, довольно-таки поздно. Я делала всё в кайф, и поняла, что это моя работа, когда начались трудности. Мне было 17-18 лет – это поздно. Сейчас с высоты могу сказать, что два выигранных чемпионата мира – это я всё делала, потому что мне нравилось, ловила кайф, не было серьёзных травм. Те, что были, сбивали тренировочный процесс, но на соревнованиях не особо мешали. Адреналин, кураж, много зрителей – как-то всё в одно собиралось и получалось. Раз – и мировой рекорд. Не важно, болит или не болит, выходишь – и получается.

А начала понимать, что это моя работа, когда перестало получаться. Когда надо было прям напрячься – выключился автопилот. Каждое движение в голове нужно было прорабатывать, и я тогда почувствовала, что это работа. Надо вставать с утра и приводить всё в порядок: пальцы чувствую, руки чувствую, ноги не чувствую… Так, надо что-то с этим делать», — сказала Медведева в интервью на канале «Больше спорта» на YouTube.