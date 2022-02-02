Ламбьель сообщил, что не успеет на ОИ-2022 к началу турнира фигуристов из-за карантина

Швейцарский тренер Стефан Ламбьель сообщил, что не сможет приехать в Пекин к началу олимпийского турнира фигуристов из-за карантина после положительного результата теста на коронавирус.
Под руководством Ламбьеля тренируются Денис Васильев из Латвии и японец Сёма Уно.
«В прошлую пятницу мой тест на коронавирус, сданный перед поездкой в Пекин, дал положительный результат. Неясно, когда я подвергся воздействию вируса, у меня не было никаких симптомов. Я полностью вакцинирован. Тем не менее, я самоизолировался в соответствии со швейцарскими правилами. Сейчас у меня отрицательный результат, но я подожду еще несколько дней, прежде чем отправиться в Пекин.
Денис и Сёма успешно прошли тестирование и теперь находятся в олимпийской деревне. Мне грустно, что я не могу быть с самого начала. С нетерпением жду возможности присоединиться к ним, как только это будет безопасно для всех», — написал Ламбьель в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
- 2 февраля 2022
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