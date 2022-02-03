Загитова: была история, что я у кого-то забрала медаль. Не могла радоваться в полной мере

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как столкнулась с критикой после своей победы.
Четыре года назад на тот момент 15-летняя Загитова опередила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву благодаря победе в короткой программе. Оценки фигуристок за произвольный прокат были равны.
«Благодаря проделанной работе мне удалось выиграть короткую программу. Я не думала ни о каких рекордах, всё решают судьи. Наше дело — катать программы, делать всё чисто, показывать максимум. И судьи решат, какой оценки ты достоин. Когда я заняла первое место в короткой, у меня была надежда, что смогу стать олимпийской чемпионкой. Но старалась об этом не думать. Просто мысль промелькнула и всё.
Когда на арене объявили, что я — новая олимпийская чемпионка, я не верила. Была в смутном состоянии эйфории, но с долей понимания, что выиграла. Конечно, была ещё такая история, что я у кого-то там забрала медаль, из-за этого я не могла в полной мере радоваться. У меня смешанные ощущения были, не знаю, какие эмоции пересиливали. Там было всё абсолютно», — сказала Загитова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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