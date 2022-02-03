Загитова сравнила себя с той Алиной, которая выиграла Олимпиаду

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как изменила её победа на Играх-2018.



«Олимпийские игры изменили мою жизнь. Я стала намного раскрепощённее благодаря тому, что меня стали часто звать на телевидение, на интервью. Я была приглашена на Первый канал, на «Ледниковый период», как раз-таки там я полностью раскрепощаюсь и становлюсь более уверенной в себе. Конечно, я изменилась. Стала взрослее, надеюсь, сильнее. Очень много приглашений на разные мероприятия и шоу появилось. Хорошо, что не остаюсь без работы.



Четыре года прошло. Алина времён Олимпиады в Пхёнчхане и Алина нынешняя, наверное, уже разные люди. Но всё равно что-то остаётся. Я также остаюсь Алиной, просто стала мудрее, не такой наивной, как была раньше, более раскрепощённой, потому что раньше боялась всего. У меня были тренировки — дом — тренировки — дом. Я не видела никакой жизни за их пределами, а сейчас начинаю познавать и мне это очень нравится», — сказала Загитова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.