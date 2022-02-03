Трусова, Валиева и Щербакова провели тренировку перед стартом Олимпиады в Пекине
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Российские фигуристки Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова провели тренировку перед стартом Олимпийских игр в Пекине 2033 года.
Трусова КП: тройной аксель (упала). Прыгнула каскады Флип + тулуп — чисто, лутц + тулуп — чисто.
вне проката: чисто прыгнула 3А, 4s, 4f, каскады 4lz-3t, 4lz-1eu-3s, 4t-3t
Валиева КП: тройной аксель, Тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп.
вне проката: 4t-3t.
Щербакова КП: 2а, 3f-3lo, 3lz-3lo
Соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны пять комплектов медалей: в командном турнире, мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании.
Церемония открытия ОИ-2022 состоится 4 февраля, начало — 15:00 мск.
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