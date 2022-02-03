Трусова, Валиева и Щербакова провели тренировку перед стартом Олимпиады в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова провели тренировку перед стартом Олимпийских игр в Пекине 2033 года.

Трусова КП: тройной аксель (упала). Прыгнула каскады Флип + тулуп — чисто, лутц + тулуп — чисто.

вне проката: чисто прыгнула 3А, 4s, 4f, каскады 4lz-3t, 4lz-1eu-3s, 4t-3t

Валиева КП: тройной аксель, Тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп.

вне проката: 4t-3t.

Щербакова КП: 2а, 3f-3lo, 3lz-3lo

Соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны пять комплектов медалей: в командном турнире, мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании.

Церемония открытия ОИ-2022 состоится 4 февраля, начало — 15:00 мск.