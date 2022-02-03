Кондратюк, Мозалёв и Семененко провели тренировку перед стартом Олимпиады в Пекине

Российские фигуристы Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко провели тренировку перед стартом Олимпийских игр в Пекине 2022 года.
Кондратюк ПП: 4t, 3a, 4s, 4t-1eu-3s
Мозалёв ПП: 2Т (бабочка), 3а, 3Lz-1Eu-3S
Семененко ПП: 4Т-3Т, 4S (падение), 3A-1Eu-3S, 3A, 3Lo.
Соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны пять комплектов медалей: в командном турнире, мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании.
Церемония открытия ОИ-2022 состоится 4 февраля, начало — 15:00 мск.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
- 3 февраля 2022
-
05:29
-
04:24
-
04:19
- 2 февраля 2022
-
23:25
-
22:43
-
22:09
-
20:57
-
20:17
-
19:48
-
19:26
-
18:25
-
16:51
-
16:41
-
16:18
-
16:12
-
15:58
-
15:02
-
14:48
-
14:40
-
14:38
-
14:26
-
14:14
-
14:13
-
14:08
-
14:00
-
13:21
-
13:05
-
13:00
-
12:52
-
12:40
-
12:39
-
12:32
-
12:32
-
12:19
-
10:39