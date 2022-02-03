Кондратюк, Мозалёв и Семененко провели тренировку перед стартом Олимпиады в Пекине

Российские фигуристы Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко провели тренировку перед стартом Олимпийских игр в Пекине 2022 года.



Кондратюк ПП: 4t, 3a, 4s, 4t-1eu-3s



Мозалёв ПП: 2Т (бабочка), 3а, 3Lz-1Eu-3S



Семененко ПП: 4Т-3Т, 4S (падение), 3A-1Eu-3S, 3A, 3Lo.



Соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны пять комплектов медалей: в командном турнире, мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании.



Церемония открытия ОИ-2022 состоится 4 февраля, начало — 15:00 мск.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.