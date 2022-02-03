Срок подачи заявок на командный турнир фигуристов перенесли из-за ПЦР-тестов
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Окончательный срок подачи заявок сборных на олимпийский командный турнир фигуристов перенесён с утра 3 февраля на вечер, 21:00 по местному времени (16:00 по московскому).
«Встреча тим-лидеров и подача заявок ранее были запланированы на утро 3 февраля, но в связи с процедурой тестирования на коронавирусную инфекцию сроки сдвинуты на вечер. Заявки должны быть поданы до 21:00 по местному времени», — передал ТАСС со ссылкой на оргкомитет турнира.
Олимпийский командный турнир по фигурному катанию стартует 4 февраля, первыми на лёд выйдут одиночники, танцоры и пары.
Соревнования женщин с короткими программами пройдут 6 февраля.
Напомним, первые тренировки фигуристов-одиночников состоялись сегодня, 3 февраля.
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