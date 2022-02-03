Россия и Украина будут делить соседние трибуны на командном турнире по фигурному катанию
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Сборные России и Украина будут располагаться на соседних трибунах на стартующем завтра, 4 фераля командном турнире по фигурному катанию. О соседстве команд сообщил Матч ТВ.
Олимпийский командный турнир по фигурному катанию стартует 4 февраля, первыми на лёд выйдут одиночники, танцоры и пары.
Напомним, первые тренировки фигуристов-одиночников состоялись сегодня, 3 февраля.
На командный турнир Пекина-2022 помимо России квалифицировались ещё 9 сборных команд: Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Украина и США.
Окончательный срок подачи заявок сборных на олимпийский командный турнир фигуристов перенесён с утра 3 февраля на вечер, 21:00 по местному времени (16:00 по московскому).
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