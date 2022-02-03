Алина Загитова назвала фильм, который рекомендует посмотреть

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос болельщика о кинематографе. В русскоязычном аккаунте Олимпийских игр в «Инстаграме» спортсменку спросили: «Если бы меня попросили посоветовать фильм, это был бы...»

Загитова рассказала: «Последний фильм, который я посмотрела, это «Марсианин». Очень интересный, очень вам советую».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере.



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