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Алина Загитова назвала фильм, который рекомендует посмотреть

Алина Загитова назвала фильм, который рекомендует посмотреть
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос болельщика о кинематографе. В русскоязычном аккаунте Олимпийских игр в «Инстаграме» спортсменку спросили: «Если бы меня попросили посоветовать фильм, это был бы...»

Загитова рассказала: «Последний фильм, который я посмотрела, это «Марсианин». Очень интересный, очень вам советую».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере.

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