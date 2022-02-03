Анастасия Мишина и Александр Галлямов открыли печенья с пожеланиями

Российские фигуристы, выступающие в соревнованиях спортивных пар, Анастасия Мишина и Александр Галлямов по приезду в Пекин открыли свои печенья с пожеланиями.



Им досталось пожелание от Юлии Рудник.



«С вами наши сердца и вся страна. Удачи! Любим и гордимся!» — прочитала текст доброго напутствия Анастасия.



Спортсмены поблагодарили поклонницу за тёплые пожелания. Пост поддержки зрителей разместил в своём «инстаграме» ОКР.

В ответ Юлия Рудник прокомментировала: «Ой, ребята выбрали печеньки с моими пожеланиями. Класс! Дорогие наши, здоровья, сил, удачи и успехов на ОИ!!! Любим вас!»

Спортивные пары представят короткую программу 18 февраля. Соревнования пар в произвольном танце состоятся 19 февраля.