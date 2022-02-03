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Татьяна Волосожар опубликовала пост об Олимпиаде, Анна Семенович отреагировала

Татьяна Волосожар опубликовала пост об Олимпиаде, Анна Семенович отреагировала
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Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала пост, посвящённый Олимпиаде. На Играх в Сочи она завоевала два золота в дуэте с Максимом Траньковым.

«Олимпиада — это то, что спортсмен не может забыть. Наша с Максом была в 2014-м, а кажется, что буквально вчера», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

На пост Татьяны отреагировала известная певица, актриса и телеведущая Анна Семенович, ранее выступавшая в фигурном катании. В комментарии она написала: «Вы шикарны».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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