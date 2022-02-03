Источник: Юдзуру Ханю не прилетел на ОИ-2022 в Пекин и пропустит командный турнир
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, японец Юдзуру Ханю не прилетел на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекин (Китай) и пропустит командный турнир. Об этом информирует «Спорт-экспресс», ссылаясь на японские источники.
Сообщается, что на тренировке мужчин появились только Сёма Уно и Юма Кагияма, второй и третий номера сборной Японии. Ханю до сих пор не прилетел в Пекин, что означает пропуск им как минимум короткой программы. Японские журналисты утверждают, что Ханю сконцентрируется на личном турнире.
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине стартует в пятницу, 4 февраля.
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