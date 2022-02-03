Александр Жулин напомнил необычный факт об Олимпиаде-2022 в Пекине

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин напомнил необычный факт о зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Необычный факт: победителям и призёрам Игр будут вручать вязаные цветы», — написал Жулин в «сториз» своего «инстаграма», подписав соответствующее фото.

Фото: «инстаграм» александра жулина

Церемония открытия Игр-2022 запланирована на 4 февраля. Олимпиада завершится 20 февраля.

На зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте. На счету российской команды, выступавшей как команда Олимпийского комитета России, 17 медалей, в том числе 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

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