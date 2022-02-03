Диана Дэвис показала фото с Глебом Смолкиным с тренировки на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка показала снимок с партнёром, сделанный в ходе тренировки на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Второй тренировочный день и первая тренировка на основном олимпийском льду», — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Дианы Дэвис.

Напомним, 19-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, 22-летний Смолкин — сын актёра Бориса Смолкина.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.

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