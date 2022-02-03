Татьяна Тарасова обратилась к российским олимпийцам
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к российским олимпийцам перед стартом Игр-2022 в Пекине (Китай).
«Всем удачи! Всем здоровья! Болеем за наших! Сборная России, вперёд!» — написала Тарасова в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Татьяны Тарасовой
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта (в фигурном катании — 5). Игры в Пекине завершатся 20 февраля.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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