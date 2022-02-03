Евгений Семененко рассказал об ожиданиях от Олимпиады-2022 в Пекине

Российский фигурист Евгений Семененко, который попал в состав национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), поделился ожиданиями в преддверии соревнований. Игры начнутся 4 февраля.
«Настрой боевой. У нас замечательная команда, мы усердно тренируемся и будем стараться показать достойные результаты», — сказал Семененко в эфире телеканала «Россия 1».
Состав сборной России по фигурному катанию на ОИ
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 3 февраля 2022
-
13:13
-
13:11
-
13:03
-
12:36
-
12:21
-
12:11
-
11:42
-
11:31
-
11:15
-
11:14
-
10:56
-
10:39
-
10:26
-
10:24
-
10:09
-
09:48
-
09:00
-
08:45
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:51
-
07:30
-
07:05
-
06:55
-
06:48
-
06:40
-
06:28
-
05:50
-
05:29
-
04:24
-
04:19
- 2 февраля 2022
-
23:25
-
22:43