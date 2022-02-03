Евгений Семененко рассказал об ожиданиях от Олимпиады-2022 в Пекине

Российский фигурист Евгений Семененко, который попал в состав национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), поделился ожиданиями в преддверии соревнований. Игры начнутся 4 февраля.

«Настрой боевой. У нас замечательная команда, мы усердно тренируемся и будем стараться показать достойные результаты», — сказал Семененко в эфире телеканала «Россия 1».

Состав сборной России по фигурному катанию на ОИ

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.

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