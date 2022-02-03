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«Всё логично». Роднина о составе фигуристов в короткой программе командного турнира на ОИ

«Всё логично». Роднина о составе фигуристов в короткой программе командного турнира на ОИ
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала состав сборной России на короткую программу командного турнира Олимпийских игр в Пекине (Китай). Ранее стало известно, что в короткой программе выступят Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

«Все ребята очень сильные. Надеюсь, покажут свои лучшие прокаты, что даст уверенность в получении высокой награды. Никаких неожиданностей нет, всё очень логично и понятно», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Командный турнир стартует уже завтра, 4 февраля.

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