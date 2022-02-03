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Лис — об украинской фигуристке: она допустила ошибку, ответив про учениц Тутберидзе

Лис — об украинской фигуристке: она допустила ошибку, ответив про учениц Тутберидзе
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Американский журналист Дэвид Лис высказался об украинской фигуристке Анастасии Шаботовой, которая ранее переехала из России.

«Анастасия Шаботова из Украины выполнила тройной аксель на тренировке. Люди интересуются, может ли она обойти Карен Чен? Насколько высоко она может подняться? Но не забывайте, почему она представляет Украину. Дело в том, что три года назад эта девушка была ещё юной девочкой и занималась в школе «Снежные барсы», представляя Россию.

Тогда она сделала знаменитую ошибку, когда в «Инстаграме» ответила, почему ученицы Тутберидзе так успешны. Она сказала, что они принимают много допинга. Внезапно она стала выступать за Украину», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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