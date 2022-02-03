Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Американский журналист назвал Алексея Ягудина шутом

Американский журналист назвал Алексея Ягудина шутом
Комментарии

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал решение олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Алексея Ягудина создать петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпийских играх.

«Тем временем, Алексей Ягудин, главный шут Российской федерации фигурного катания, пытается вернуть России флаг и гимн на Олимпийских играх, создав петицию. Он думает, что эта петиция сможет преодолеть антидопинговые санкции для Олимпийского комитета России. Это лишний раз напоминает нам, почему Россию изначально лишили гимна и флага. Спасибо, Лёша, ты особенный парень», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Новость по теме
Американский журналист — о Камиле Валиевой: просто аномалия. Где слёзы? Где стресс?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022