Американский журналист назвал Алексея Ягудина шутом
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Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал решение олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Алексея Ягудина создать петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпийских играх.
«Тем временем, Алексей Ягудин, главный шут Российской федерации фигурного катания, пытается вернуть России флаг и гимн на Олимпийских играх, создав петицию. Он думает, что эта петиция сможет преодолеть антидопинговые санкции для Олимпийского комитета России. Это лишний раз напоминает нам, почему Россию изначально лишили гимна и флага. Спасибо, Лёша, ты особенный парень», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
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