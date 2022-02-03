Американский журналист назвал Алексея Ягудина шутом

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал решение олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Алексея Ягудина создать петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпийских играх.

«Тем временем, Алексей Ягудин, главный шут Российской федерации фигурного катания, пытается вернуть России флаг и гимн на Олимпийских играх, создав петицию. Он думает, что эта петиция сможет преодолеть антидопинговые санкции для Олимпийского комитета России. Это лишний раз напоминает нам, почему Россию изначально лишили гимна и флага. Спасибо, Лёша, ты особенный парень», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.



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