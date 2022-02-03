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Мозер — о составе России: сильнейшие фигуристы — пускай ребята катаются

Мозер — о составе России: сильнейшие фигуристы — пускай ребята катаются
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Российский тренер Нина Мозер высказалась о составе сборной на командные соревнования на Олимпийских играх в Пекине. Ранее стало известно, что в короткой программе выступят Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

«Всегда болею за Россию. Отлично, что в короткой программе выступят все сильнейшие, пускай ребята катаются. У нас есть хорошая надежда, что всё будет хорошо», — сказала Мозер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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Командные соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине стартуют уже завтра, 4 февраля.

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