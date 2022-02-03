Украинский фигурист пропустит олимпийский командный турнир из-за коронавируса

Украинский фигурист Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус и не сможет помочь сборной в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Сейчас я чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и ощутить эту невероятную атмосферу соревнований. Желаю здоровья и успеха моим друзьям и партнёрам по команде. Буду держать за них всё, что можно держать, пока что дистанционно. Буду ждать своего скорейшего возвращения на олимпийский лёд», — приводит слова Шмуратко официальный сайт НОК Украины.
Командные соревнования у фигуристов начнутся завтра, 4 февраля. Личный турнир стартует 8 февраля.
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