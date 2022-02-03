Энберт: топовые спортсмены и самый сильный состав короткой программы командного турнира ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал выбор состава сборной России на короткую программу на командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. В заявку включены Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Командный турнир стартует 4 февраля.

«Всё ожидаемо, без сюрпризов. Конечно, хочется увидеть и на произвольную. Но на короткую программу состав сильный. Топовые спортсмены, и, наверное, самый сильный состав, который может быть», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.