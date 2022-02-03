Двукратная олимпийская чемпионка: я влюбилась в пару Диана Дэвис/Глеб Смолкин

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук поделилась впечатлениями от российской пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

«Впервые я их увидела на чемпионате России, и я в полном восторге. Произвольный танец мне очень понравился: великолепная тема, суперская музыка, волосы, образ у Дианы — всё чудесно подобрано, бесподобная хореография. Честно вам скажу, я влюбилась в эту пару.



Они делают сложные элементы, очень чистое исполнение. Их тренирует Игорь Шпильбанд, а он очень высокого уровня специалист, поэтому я даже не удивилась чистоте и сложности их прокатов. Несмотря на свой небольшой опыт, они показывают серьёзное катание и абсолютно заслуженно едут на Олимпиаду. Я просто поражена и хочу пересматривать их программы снова и снова, желаю им только удачи», — приводит слова Грищук Sport24.

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