Оксана Грищук поделилась мнением о Камиле Валиевой

Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристок в нынешнем сезоне и отметила достижения Камилы Валиевой.

«Я смотрела соревнования одиночниц, запомнилась неимоверная молодость, какие они все молодые, красивые, лёгкие, хрупкие, гениальные, от радости даже хотелось плакать. При этом насколько сложные элементы они исполняют: четверные в каскадах, сольные четверные, триксели — смотришь и глазам не веришь, что такое реально. Я под полным восторгом от наших девочек, желаю им избежать травм, чтобы они и дальше продолжали себя развивать, радовать зрителей, мотивировать следующие поколения и, конечно, приносить России золото.



Камила Валиева великолепна, просто прекрасна. Она побила все мировые рекорды, настолько подняла планку, это невероятно, я очень за неё рада. Но я бы не хотела никого выделять, все девочки хороши и прекрасны. Желаю им только побед», — приводит слова Грищук Sport24.

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