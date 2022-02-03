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Отец Смолкина не верит, что сын может выиграть золото на Олимпиаде в Пекине

Отец Смолкина не верит, что сын может выиграть золото на Олимпиаде в Пекине
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Известный актёр театра и кино Борис Смолкин, являющийся отцом фигуриста Глеба Смолкина, выступающего в паре с Дианой Дэвис, поделился ожиданиями от выступления сына на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Смолкина-старшего спросили, может ли сын выиграть золотую медаль.

«Таких сумасшедших мыслей у меня нет. Конечно, болеть за них обязательно буду, но от этой болезни толку-то мало. Остальные российские фигуристы? Ребята сильные, многие уже себя зарекомендовали», — цитирует Смолкина «КП-Петербург».

Диана Дэвис является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине стартуют уже завтра, 4 февраля.

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