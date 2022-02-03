Траньков: возможность участия Тарасовой и Морозова в командном турнире была мизерная

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков рассказал о готовности спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов к олимпийскому турниру по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что для исполнения короткой программы в командном турнире была выбрана пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.



«Тарасова и Морозов готовы шикарно. Мы всё-таки держали в голове возможность участия в командном турнире, пусть она и была мизерная. Но коллегиальное решение федерации было оставить нас без этого соревнования. Понятно, что со всеми тестами и всем остальным всякое ещё может быть, но мы готовы. Сегодня ребята сделали перед федерацией прокат чистейшей короткой программы, но не убедили.



Ребята были готовы к этому решению, потому что на чемпионате России сами дали повод усомниться в своей короткой программе. Поэтому мы были готовы к тому, что выберут другую пару. Но всё-таки надеялись, что рассмотрят наш опыт и поступательные движения в этом сезоне. Ребята от старта к старту набирают и находятся в хорошей форме. Надеюсь, нам удастся её удержать.



У нас действительно сильная, хорошая короткая программа. В основном у других сборных короткие программы катают вторые номера. Ну, видимо, чтобы никому обидно не было, не знаю. В принципе, если говорить про соревнования и личные встречи, то Мишина/Галлямов на данный момент являются лидерами нашей сборной. Бесспорно, они являются номером один». — сказал Траньков в эфире Первого канала.