Алексей Ягудин — Марку Кондратюку: от тебя никто не ждёт какой-то фантастики

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, какое напутствие дал чемпиону Европы и России Марку Кондратюку перед стартом командного турнира на Олимпийских играх – 2022.



«Мы уже не раз повторяли избитые фразы — что лёд скользкий и всё может произойти. Просто не хотелось бы, чтобы неожиданности, особенно с завтрашнего дня, стали явью. Но я ходил на сегодняшнюю тренировку мужчин, которые будут представлять страны в командном турнире, и посмотрел на Марка. Парень практически без разминки, просто поскользив, сделал абсолютно всю прыжковую часть идеально. И днём ранее мы тоже ходили и видели, как он тренируется. Он достаточно свеж, дерзкий, агрессивный.



Марк мне буквально полтора часа назад написал, поблагодарил за тёплые слова. Я ему говорю: «Главное — ...», но это не для нашего эфира. Скажу чуть другими словами: «Главное — не беспокойся, не волнуйся. Считай, что, во-первых, никто от тебя не ждёт какой-то фантастики. Просто сделай спокойно свою работу». Парень нервничает: впервые на Олимпиаде, и сразу первым номером, должен защищать цвета нашей страны и в командном турнире, и в личном. Чтобы его немного успокоить, говорю: «Разомнись на команднике». Это не значит откатать вполноги, а просто снять дополнительный стресс, который, вполне возможно, будет у него завтра в короткой программе», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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