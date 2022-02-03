Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова: в Пекине у меня случился флешбэк, чуть ли не до слёз

Алина Загитова: в Пекине у меня случился флешбэк, чуть ли не до слёз
Комментарии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о чувствах, которые испытывает на первых Играх после победы, не имея возможности защитить титул.

«Я думала о том, что мне скоро предстоит передать статус действующей олимпийской чемпионки. Но, как все говорят, бывших олимпийских чемпионов не бывает. Четыре года прошло, и думаю, что можно эстафету передать. Думаю, у наших девочек всё будет хорошо. Дай бог, чтобы мы заняли три первых места. Есть некоторые конкуренты, но мне кажется, что всё у нас будет отлично.

Когда пришла на этот олимпийский стадион, очень хотелось выйти на лёд. Когда ещё не было тренировок, мы просто приехали посмотреть, протестировать всё, и у меня случился флешбэк, чуть ли не до слёз. Такое ощущение, что хочется всё-таки выйти. Огонёк прямо загорелся», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

«Доля секунды — и я бы опоздала». Монолог Алины Загитовой о победе на Олимпиаде-2018 «Доля секунды — и я бы опоздала». Монолог Алины Загитовой о победе на Олимпиаде-2018
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022