Авербух объяснил, почему поставил бы в командный турнир Трусову и Щербакову

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, кого из трёх российских фигуристок он поставил бы выступать в командном турнире Игр-2022.
Командный турнир стартует завтра, 4 февраля, но женщины покажут короткую программу 6 февраля. Состав будет объявлен накануне.
«Из наших трёх замечательных девочек в командном турнире будет участвовать только одна. Если будет замена, то, может быть, две. Понимаю, что здесь нужна стратегия и федерация в сложнейшем положении. Не позавидуешь им делать этот выбор. Мы понимаем, что фаворитка Олимпиады — Валиева, если она справится с волнением и откатается чисто. Но если бы Трусова и Щербакова участвовали в групповом турнире, то у нас были бы три олимпийские чемпионки. Но это слишком много «бы». Повторюсь, не хотел бы оказаться на месте тех, кто принимает решение», — сказал Авербух в эфире Первого канала.
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