Щербакова: когда пришла к Тутберидзе, уровень Липницкой казался недостижимым

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова рассказала о своём отношении к конкуренции в группе тренера Этери Тутберидзе.

На Олимпийских играх в Сочи ученица Тутберидзе Юлия Липницкая завоевала золото в командном турнире. Через четыре года в Пхёнчхане Алина Загитова стала чемпионкой в женском одиночном катании. На Играх-2022 в Пекине за Россию выступят сразу три ученицы Тутберидзе – Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова.

«Я с детства привыкла тренироваться в огромной конкуренции, поэтому не могу представить тренировки иначе. Прекрасно понимаю, что это двигатель прогресса, и именно поэтому в России такой высокий уровень женского фигурного катания.

Когда я только пришла в группу Этери Георгиевны Тутберидзе, Юлия Липницкая готовилась к Олимпийским играм в Сочи. Ее уровень казался недостижимым. Конечно, я видела тренировки Евгении Медведевой и Алины Загитовой перед Олимпиадой, это тоже очень интересный опыт», — приводит слова Щербаковой Vogue Russia.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.