Щербакова: когда пришла к Тутберидзе, уровень Липницкой казался недостижимым

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова рассказала о своём отношении к конкуренции в группе тренера Этери Тутберидзе.
На Олимпийских играх в Сочи ученица Тутберидзе Юлия Липницкая завоевала золото в командном турнире. Через четыре года в Пхёнчхане Алина Загитова стала чемпионкой в женском одиночном катании. На Играх-2022 в Пекине за Россию выступят сразу три ученицы Тутберидзе – Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова.
«Я с детства привыкла тренироваться в огромной конкуренции, поэтому не могу представить тренировки иначе. Прекрасно понимаю, что это двигатель прогресса, и именно поэтому в России такой высокий уровень женского фигурного катания.
Когда я только пришла в группу Этери Георгиевны Тутберидзе, Юлия Липницкая готовилась к Олимпийским играм в Сочи. Ее уровень казался недостижимым. Конечно, я видела тренировки Евгении Медведевой и Алины Загитовой перед Олимпиадой, это тоже очень интересный опыт», — приводит слова Щербаковой Vogue Russia.
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 3 февраля 2022
-
20:57
-
20:51
-
20:39
-
19:55
-
19:46
-
19:32
-
19:15
-
19:04
-
18:20
-
18:04
-
17:17
-
16:54
-
16:47
-
16:42
-
15:31
-
15:13
-
15:03
-
14:51
-
14:24
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:47
-
13:27
-
13:22
-
13:13
-
13:11
-
13:03
-
12:36
-
12:21
-
12:11
-
11:42
-
11:31
-
11:15
-
11:14