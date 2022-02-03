Валиева: Тутберидзе лишь совершенство считает приемлемым

Чемпионка России и Европы в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала о похвале своего тренера Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна учит нас любую работу делать на совесть и лишь совершенство считает приемлемым. Совершенством каждый день быть не получается, поэтому похвалу мы слышим не так часто. Но однажды на тренировке после проката произвольной она мне выдала распечатку, на которой было написано «Молодец!» — приводит слова Валиевой Vogue Russia.

На Играх-2022 в Пекине за Россию выступят сразу три ученицы Тутберидзе – Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все они будут бороться за медали в личном турнире. Кто из фигуристок представит Россию в командном турнире, станет известно накануне короткой программы, которую женщины покажут 6 февраля.